Le Premier ministre, Charles Michel, a chargé le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, Theo Francken, de fournir vendredi, au conseil des ministres, des propositions concrètes et effectives dans le dossier des transmigrants en général, et plus particulièrement de la situation au Parc Maximilien à Bruxelles. "La priorité absolue doit être de rapatrier les délinquants en séjour irrégulier", a expliqué le chef du gouvernement à l'Agence Belga.

Le Premier ministre insiste sur "le point cardinal" que demeure le respect de l'Etat de droit et appelle les transmigrants en Belgique à introduire une demande d'asile, qui implique leur prise en charge dans le réseau de Fedasil. Il insiste également sur la nécessité d'une bonne coopération avec les autorités locales, en particulier la Ville de Bruxelles, pour veiller à l'ordre public, à la tranquillité et à la sérénité.

"Nous devons casser le business model des passeurs", a ajouté M. Michel.

Un sommet européen informel des chefs d'Etat et de gouvernement aura lieu mercredi à Salzbourg, au cours duquel la question de la migration sera abordée.

En marge de cette réunion, le premier ministre belge s'entretiendra avec son homologue britannique, Theresa May, pour s'assurer de la parfaite coopération des autorités britanniques, notamment dans le contrôle des frontières.