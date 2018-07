Âgé de six ans, Vic n'a pas survécu à de graves lésions cérébrales subies après être resté immergé près d'un quart d'heure. "Ce matin à six heures du matin (sept heures en Belgique), le cœur de Vic s'est arrêté. Nous étions près de lui allongés dans son lit" ont annoncé ses parents Ansie et Michael Wanzeele, comme le révèle Het Laatste Nieuws.

Réalisant un road trip de 17 jours au Portugal avec ses deux enfants, Vic (6 ans) et Jack (4 ans), la famille Wanzeele devait bientôt rentrer à Zoersel dans la province d'Anvers, mais un dernier séjour était prévu avec des amis au parc naturel Azeitão.

C'est là que Vic, intrigué par un trou au fond de la piscine, a été aspiré par le filtre, qui n'était pas scellé. Il est resté coincé au fond de la piscine pendant de longues minutes, avant que les pompiers ne parviennent à le sortir de l'eau et à le réanimer, mais l'absence d'oxygène avait provoqué de graves lésions cérébrales.

Rapidement, sa maman Ansie et le couple d'amis ont essayé de le libérer, en vain. Alertés à 13h43, les pompiers ont finalement défoncé l'abri de jardin où se trouvait l'installation du filtre pour éteindre l'appareil et ont dégagé l'enfant à 14h06.

Le garçon a été transporté à l'hôpital Dona Estefânia de Lisbonne, à trois quarts d'heure de route de là, où un diagnostic a pu être posé grâce à une IRM. Samedi, les parents ont été informés que les dommages subis étaient trop importants et que leur fils ne donnait plus de signe de vie, maintenu vivant mécaniquement. Ils ont finalement pris la décision de le laisser partir ce matin.