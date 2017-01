Près de 37.000 Belges éconduits par les compagnies d’assurance ont dû s’adresser au Bureau de tarification entre novembre 2015 et octobre 2016 pour s’assurer malgré tout en rc auto, soit une hausse des demandes de 9,9 % sur un an.

Ces 36.598 demandes se sont traduites par 33.727 contrats conclus auprès du Bureau de tarification, soit cette fois une hausse de 12,3 % par rapport aux douze mois précédents.

Les conducteurs se tournant vers le Bureau de tarification sont des clients à gros problèmes chez les assureurs : fréquence de sinistres trop élevées, sinistres avec circonstances aggravantes ou encore non-paiement récurrent de primes. L’assureur décide alors de résilier le contrat.

“La résiliation est la mesure ultime que nous pouvons prendre”, explique Gerrit Feyaerts, porte-parole chez AG Insurance. “En cas de sinistres en tort à répétitions, nous pouvons bien entendu proposer au client une prime ou une franchise plus élevées.”

Si le risque est considéré comme trop important par l’assureur, celui-ci résiliera le contrat, comme il en a le droit.

L’assuré peut alors tenter de trouver une nouvelle compagnie disposée à l’assurer. C’est possible, mais assez rare : nul n’a vraiment envie d’accueillir un conducteur collectionnant les sinistres.

“L’acceptation d’un nouveau client dépend de nos propres critères de sélection mais aussi de facteurs comme la relation client, la fréquence et la lourdeur des sinistres, des éventuelles circonstances aggravantes comme une intoxication ou un délai de fuite”, souligne Roxane Reiner, porte-parole chez Belfius Insurance.

L’assuré débouté peut alors se tourner vers le Bureau de tarification, qui lui fera une proposition de prime en fonction de son risque. C’est en moyenne 1.000 euros, soit environ trois fois plus que la moyenne des primes payées en Belgique pour une rc auto. Il est vrai que plus de 60 % des conducteurs sont aux niveaux les plus bas du bonus-malus, ce qui leur permet d’obtenir des primes bien plus intéressantes.

L’intérêt du Bureau de tarification est de partager les coûts importants des sinistres ultérieurs de ces clients éconduits entre toutes les compagnies en fonction de leur part de marché.

“Ce système permet d’assurer la rentabilité de chaque assureur et éviter aux autres assurés de la compagnie de payer des primes plus élevées pour couvrir le risque de ces conducteurs”, évoque encore le porte-parole d’AG Insurance.

