La cour d'assises de Bruxelles a établi, jeudi après-midi, une liste de 120 témoins qui seront appelés à témoigner dès le 10 janvier prochain, au procès de l'attentat au Musée juif de Bruxelles. Dans ce dossier, Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer sont accusés de quatre assassinats à caractère terroriste, commis le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique. La cour a décidé de faire entendre, parmi les nombreuses personnes appelées à témoigner, les quatre journalistes français qui avaient été pris en otage en Syrie en 2013. Ceux-ci avaient dit reconnaître Mehdi Nemmouche comme l'un de leurs geôliers.

Ces témoins ont été demandés jeudi matin par certaines parties civiles, mais les conseils de Mehdi Nemmouche s'y sont opposés, estimant que les accusations portées par ces journalistes font partie d'un autre débat judiciaire.

"Le principe que la partie civile va tenter de nous infliger, c'est de substituer les faits par l'émotion avec ces quatre prétendus otages, autrement dit prétendre que parce que monsieur Nemmouche est un geôlier et un tortionnaire, il est aussi un assassin. Je rappelle qu'il n'y a aucune vérité judiciaire encore à propos de cette prise en otage", a déclaré Me Sébastien Courtoy, avocat de Mehdi Nemmouche avec Me Henri Laquay et Me Virginie Taelman.

La cour a également décidé d'entendre des membres de la famille de Mehdi Nemmouche comme témoins de moralité, bien que ce dernier ne souhaitait pas qu'ils soient appelés à venir témoigner.

"Il n'y a rien de pertinent dans leurs déclarations faites à la police. Je les ai lues attentivement. Personne n'a à gagner quoi que ce soit à ce qu'ils se présentent devant la cour. Ce serait extrêmement difficile pour eux de venir ici. Je voudrais qu'ils ne figurent pas sur la liste des témoins", s'est exprimé l'accusé.

Par ailleurs, la cour a décidé de ne pas citer à comparaître le directeur du Mossad (les services secrets israéliens) et l'ambassadeur d'Israël en Belgique, comme réclamé par les avocats de Mehdi Nemmouche. Ceux-ci souhaitaient entendre ces témoins à propos de prétendues activités de renseignements des époux Riva, deux des quatre victimes de la tuerie au Musée juif.

L'audition de ces témoins aurait permis, selon Me Courtoy, de prouver l'existence d'un complot dont serait victime son client. Il a précisé qu'un enquêteur avait pourtant voulu interroger un responsable du Mossad mais que cela lui avait été refusé.

Enfin, la présidente de la cour, Laurence Massart, a décidé, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, d'entendre plusieurs intellectuels en qualité d'experts, sur des questions touchant au conflit armé en Syrie et au phénomène de radicalisation.

Concernant la demande de report des débats, formulée par les avocats de Mehdi Nemmouche et de Nacer Bendrer, la cour n'y a pas fait droit. Ceux-ci souhaitaient que le début du procès, fixé le 10 janvier prochain, soit reporté d'une quinzaine de jours. En cause? Un dépôt de pièces tardif de la part du parquet fédéral.

La prochaine audience aura lieu le 7 janvier prochain à 9h00 pour le tirage au sort des jurés. Ensuite, les débats commenceront le 10 janvier prochain à 9h00 pour environ six à huit semaines.

Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, deux Français de respectivement 33 et 30 ans, sont accusés d'être auteurs ou co-auteurs de l'attaque terroriste commise le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique, situé rue des Minimes à Bruxelles.

Elle avait coûté la vie à quatre personnes: Emmanuel et Miriam Riva, un couple de touristes israéliens, Dominique Sabrier, une bénévole du musée, et Alexandre Strens, un employé du musée.