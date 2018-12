La cour d'assises de Bruxelles, présidée par Laurence Massart, a entamé, jeudi à 9h13, le procès de l'attentat au Musée juif de Bruxelles.

Toutes les parties au procès sont réunies devant la cour pour une audience préliminaire ce jeudi, destinée à établir la liste des témoins et le programme des audiences pour les six à huit prochaines semaines. Dans ce dossier, Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer sont accusés d'avoir commis quatre assassinats à caractère terroriste, le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique, rue des Minimes à Bruxelles. Les avocats de la défense, les avocats de la partie civile et les procureurs sont tous présents ce jeudi devant la cour d'assises pour cette première audience d'un procès de plusieurs semaines. Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer sont également présents dans le box des accusés. Ils ont refusé d'être filmés.

Les différentes parties vont proposer les témoins qu'elles souhaitent faire entendre au procès et la cour établira ensuite une liste complète des témoins à citer. Un programme complet des débats sera alors élaboré.

Lire un témoignage ici.

Après cette brève audience, les parties se retrouveront ensuite le 7 janvier prochain à 9h pour le tirage au sort des jurés, puis le 10 janvier prochain à 9h pour entamer les débats, prévus chaque jour de semaine jusqu'à début mars.

Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, deux Français de respectivement 33 et 30 ans, sont accusés d'être auteurs ou co-auteurs de l'attaque terroriste commise le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique, situé rue des Minimes à Bruxelles.

Elle avait coûté la vie à quatre personnes: Emmanuel et Miriam Riva, un couple de touristes israéliens, Dominique Sabrier, une bénévole du musée, et Alexandre Strens, un employé du musée.