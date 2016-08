Attentats à Bruxelles: un match de football de gala en hommage aux victimes

Belgique

L'ancien footballeur professionnel Ernest Eboué, dont la fondation Football is my Dream (FIMD) lutte contre les discriminations, a présenté jeudi le match de gala qui sera organisé le dimanche 18 septembre au stade des Boscailles, à Walhain (Brabant wallon), six mois après les attentats de Bruxelles.

Cette rencontre amicale de football rassemblera des joueurs, anciens joueurs, personnalités politiques ou encore médiatiques. Eric Gerets, Georges Heylens, Mbo Mpenza ou encore Youssouf Hadji font partie des noms déjà annoncés du côté des anciens joueurs de football. Le match sera entouré d'animations musicales. L'objectif de FIMD n'est pas de récolter des fonds, mais bien de mettre en pratique le "vivre ensemble" durant un après-midi, en faisant passer des messages de solidarité, de partage et de respect.

L'événement, qui aura lieu de 12h30 à 17h30, est aussi conçu pour rendre hommage aux victimes des attentats et aux services de secours qui sont intervenus le 22 mars à Bruxelles. L'entrée sera gratuite pour les moins de 18 ans (5 euros pour les autres) et des navettes gratuites relieront le stade des Boscailles - d'une capacité de 1.800 spectateurs - à la gare de Gembloux.