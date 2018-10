Ce week-end, le pays passera à l’heure d’hiver. Il fera noir une heure plus tôt. Sans doute pour la dernière fois… Et en termes de sécurité routière, ce n’est certainement pas une mauvaise chose.

Car ce passage à l’heure d’hiver exerce un impact négatif sur les accidents de la route. Comme souvent, ce sont les piétons et autres usagers faibles qui, les premiers, en paieront les conséquences.

Selon une nouvelle analyse de l’institut Vias, le nombre de piétons gravement blessés et tués dans un accident de la route connaît une hausse spectaculaire d’octobre à novembre : + 34 % durant l’heure de pointe du soir, entre 16 h et 19 h. Le nombre de blessés graves et de tués parmi les piétons croît même de 60 % ! Non seulement il y a plus d’accidents mais ils sont deux fois plus graves.

Cette augmentation est encore plus perceptible en Wallonie (+67 %) et à Bruxelles (+76 %). "Il est probable que les vitesses d’impact soient plus élevées après le changement d’heure en raison des conditions de visibilité moindres ", explique Benoît Godart. " Certains conducteurs ne voient pas le piéton et freinent beaucoup trop tard ou ne freinent pas du tout. Le fait que des trajets effectués en temps normal à la lumière du jour lors de l’heure de pointe du soir doivent être parcourus dans l’obscurité totale après le changement d’heure joue indéniablement un rôle. "

Mais si le changement a pour effet d’avancer la tombée de la nuit, il avance aussi le lever du soleil. Ce qui a également un impact sur les accidents lors de l’heure de pointe du matin.

Ainsi, entre 6 h et 9 h, le nombre d’accidents avec un piéton diminue de 13 % entre octobre et novembre.

Une diminution qui ne compense cependant pas la hausse de victimes lors de l’heure de pointe du soir.