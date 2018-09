Le client est redirigé sur un site internet qui lui demande d’insérer son numéro de carte visa, la date d’expiration de sa carte et le code de sécurité. Ces trois informations combinées peuvent donner aux auteurs de la fraude un accès au compte bancaire du client., déclare Anne-Sophie Hugé, porte-parole d’ENGIE Electrabel.

Des dizaines de personnes ont déjà contacté l’entreprise d’électricité. “Nous répondons à leurs questions et les rassurons.” L’ampleur du phénomène reste inconnue. Engie-Electrabel fournit six millions de Belges et de Luxembourgeois mais tous n’ont pas reçu le mail. Le fournisseur d’électricité affirme que rien n’indique que seuls ses clients sont concernés. Il exclut donc pour le moment un vol de ses données.

A sa connaissance, personne n’aurait (pour l'instant) suivi les instructions du spam. Le mail diffère de la procédure habituelle en cas de surplus payé par les clients. Ils payent chaque mois un forfait calculé sur l’historique de leur consommation. Après onze mois, l’entreprise vérifie que le montant du payement mensuel correspond à la véritable utilisation des consommateurs. Elle envoie alors une facture détaillée par mail ou par courrier. Si une rectification est nécessaire, elle verse le montant sur le compte du client dans les quinze jours. Les utilisateurs devraient donc avoir la puce à l’oreille. De leur côté, les équipes techniques d’Electrabel font le nécessaire pour désactiver le lien indiqué dans les e-mails. C’est leur priorité, insiste la porte-parole. Ils pourront ensuite se concentrer sur une éventuelle enquête judiciaire.