Le trafic sera totalement interrompu entre les gares de Bruxelles-Nord et de Bruxelles-Midi le week-end prolongé du 1er mai (29-30 avril et 1er mai) en raison de travaux d'infrastructure, indiquent mercredi Infrabel et la SNCB.

Malgré un plan de transport adapté, les répercussions seront importantes pour les voyageurs, tant nationaux qu'internationaux. Une telle coupure sur l'axe le plus dense du réseau ferroviaire belge ne s'était plus produite depuis 30 ans. "Du samedi 29 avril 'premier train' au lundi 1er mai 'dernier train', le trafic sera totalement interrompu entre les gares de Bruxelles-Nord et de Bruxelles-Midi, la gare de Bruxelles-Central ne sera donc pas desservie", avertissent Infrabel et la SNCB dans un communiqué commun. La jonction "Nord-Midi" est l'axe le plus dense du réseau ferroviaire belge avec quelque 1.200 trains qui l'empruntent chaque jour.

Cette coupure exceptionnelle est nécessaire pour moderniser la signalisation ferroviaire. La technologie dite 'tout-relais' (électromécanique) devra être remplacée par une technologie totalement informatisée. "Ce chantier, qui a été pour l'essentiel réalisé sans impact pour le trafic, renforcera tant la sécurité que la capacité de la portion de la jonction située entre la sortie du tunnel et l'entrée de la gare du midi. Les tests de sécurité, qui seront réalisés en continu pendant ces trois jours, doivent impérativement avoir lieu en l'absence de toute exploitation commerciale", précise le gestionnaire du réseau.

Infrabel est actuellement en train de finaliser un plan de transport adapté, en collaboration avec les entreprises ferroviaires concernées, mais les conséquences risquent malgré tout d'être importantes pour les voyageurs, internationaux notamment.

Les trains Thalys relieront ainsi Paris, Bruxelles-Midi et les Pays-Bas selon un horaire adapté, en contournant Bruxelles via la ligne 28. Entre Paris et l'Allemagne, les trains Thalys circuleront sans passer par Bruxelles-Midi mais desserviront Liège-Guillemins, puis l'ensemble des destinations allemandes.

Les trains IC Bruxelles-Amsterdam circuleront quant à eux au départ et à destination de Brussels Airport-Zaventem. Les voyageurs en provenance de Bruxelles et à destination des Pays-Bas pourront rejoindre Malines à partir de Bruxelles-Nord, où ils pourront embarquer à bord de l'IC Bruxelles-Amsterdam. Dans l'autre direction, les voyageurs en provenance des Pays-Bas vers Bruxelles pourront descendre à Malines et y emprunter d'autres trains SNCB vers Bruxelles-Nord.

Les trains ICE reliant Bruxelles et l'Allemagne circuleront selon l'horaire normal au départ et à destination de Bruxelles-Nord.

La circulation des Eurostar, au départ et à destination de Bruxelles-Midi, ainsi que celle des TGV Bruxelles-France au départ et à destination de Bruxelles-Midi seront par contre totalement normales.

Une alternative sera également proposée pour les voyages nationaux. Les détails de ce plan de transport adapté seront communiqués prochainement.