La semaine dernière, un audit stratégique économique et financier du groupe Publifin fuite dans la presse. Il fait état d’une “gestion satisfaisante du groupe”. Le rapport de 249 pages a été rédigé par un cabinet d’avocats en collaboration avec des professeurs d’université.

Une belle revanche pour Publifin, matraqué de toutes parts?

Pas sûr... Car ce mardi, ce fameux rapport a été présenté en commission de l’Economie et de l’Innovation, au Parlement wallon. Les spécialistes qui ont rédigé le rapport ont notamment été interrogés par les députés. “Ils nous ont confirmé avoir été très surpris de voir le rapport sortir dans la presse. Selon eux, la teneur en a été modifiée”, analyse Olivier Destrbecq, député MR et membre de la commission Economie. “Des passages positifs ont été ressortis, tandis que d’autres, plus négatifs ont été oubliés. Comme notamment la responsabilité de Jean-Claude Marcourt (PS), ministre de l’Economie et du ministre des Pouvoirs locaux. A l’heure où tout le monde s’accorde sur le fait que la transparence doit désormais prévaloir à tous les niveaux, il est préoccupant de constater que le Gouvernement wallon tente encore de jeter un écran de fumée en ne communiquant à la presse que les parties de l’audit qui l’intéressait et en s’exonérant totalement de sa responsabilité ! ”

Le député MR pointe du doigt la responsabilité du ministre liégeois: “ Plus grave encore, le cabinet Marcourt a véritablement mis des bâtons dans les roues des auditeurs en leur refusant de rentrer en contact avec les experts de la commission d’enquête. Cette attitude du ministre me semble tout à fait interpellant puisqu’elle laisse supposer que l’on a voulu étouffer certains éléments.”

Le rapport des auditeurs aurait même été relu par Nethys, prétendument pour éviter qu’il ne comporte des erreurs. “Il est consternant d’apprendre que le contrat passé par le Gouvernement wallon avec les auditeurs prévoyait une relecture du rapport par Nethys… Drôle de façon de procéder !”, s’insurge Olivier Destrbecq.

“Après lecture de l’intégralité du rapport, force est de constater que le tableau présenté était largement enjolivé, qu’il cache des critiques sévères et de nombreuses recommandations et notamment à l’égard du groupe Publifin et du Gouvernement”, glisse le député wallon. “Parmi les questions soulevées, il y a également l’acquisition – sans cable - de Nice Matin et de la Provence au travers du pôle Télécoms et Médias. Pour quel motif ? Les auteurs de l’audit pointent une opération immobilière. On peut se demander si ce type d’opération se justifie réellement pour une structure qui est au départ une intercommunale. Ce point me semble être assez symptomatique puisqu’il démontre à la fois le manque de contrôle de la part de la puissance publique et l’oubli total de l’intérêt public.”