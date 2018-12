Le PS n’est pas, sans surprise, convaincu par les résultats exposés par l’étude de SD Worx.



"Ces chiffres ne représentent pas la vraie vie des gens. Ce que l’on voit, et les chiffres européens le confirment, c’est que les salaires belges n’évoluent pas de manière significative en Belgique, et moins bien que dans d’autres pays", assure Ahmed Laaouej, chef de groupe PS à la Chambre. "Et les chiffres du salaire ne prennent évidemment pas en compte le passage de la TVA sur l’électricité de 6 à 21 %, la hausse de la facture énergétique et des accises sur le diesel. Il y a aussi l’augmentation du prix sur les sprays nasaux, les antibiotiques, etc. Les gens n’en peuvent plus."

Le nouveau bourgmestre de Koekelberg ajoute à ces exemples celui du saut d’index. "Cela a privé les travailleurs de 500 euros par an. Sur quatre ans, cela représente 2 000 euros ! Avec ce tax shift, le gouvernement a donné d’une main pour reprendre de l’autre. L’augmentation du pouvoir d’achat n’est que de 5 % au total, soit 1 % par an. Le gouvernement s’est attaqué au pouvoir d’achat des citoyens."

La mesure fiscale du tax shift destinée à augmenter les salaires n’a pas encore été validée par le Parlement. Le député socialiste assure qu’en cas de chute du gouvernement son groupe votera pour ce point. Mais rejettera certaines des autres mesures du budget 2019.