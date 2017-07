Le temps sera très instable lundi avec des averses intenses qui pourront tourner en orage, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo de ce début de semaine.

L'après-midi, la tendance aux averses devrait diminuer sur l'ouest du pays et davantage d'éclaircies devraient faire leur apparition. Les maxima seront assez frais pour la saison avec des valeurs comprises entre 15 ou 16 degrés en Ardenne et pas plus de 20 degrés dans les autres régions. Le vent sera généralement modéré et virera de l'ouest au nord-ouest. À la Côte, il virera du nord-ouest au nord et se renforcera l'après-midi à assez fort.

Lundi soir et la nuit prochaine, le temps restera variable avec des averses qui deviendront toutefois moins fréquentes en cours de nuit.

Mardi, le ciel sera dans l'ensemble partiellement nuageux avec le risque de quelques averses. Dans l'est du pays, ces dernières seront plus fréquentes et pourront être accompagnées d'un coup de tonnerre. La nébulosité y sera également plus importante.

Mercredi, quelques averses seront d'abord encore possibles sur l'est du pays puis le temps restera sec avec, néanmoins, une augmentation de la nébulosité depuis l'ouest.

Jeudi et vendredi, la nébulosité sera variable à abondante et quelques faibles pluies ou averses sont encore possibles, surtout jeudi. Les maxima se situeront autour des 20 degrés.