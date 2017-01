À la requête du Parquet de Mons, la police nous demande de diffuser l'avis suivant: Le samedi 17 décembre 2016 vers 15h30, un vol à main armée a été commis à la boulangerie « GOREZ » située rue Oscar Quertinmont à La Louvière.

Un individu entre dans le commerce. Dès que la victime arrive, il la menace avec une arme et exige le contenu de la caisse. Il passe derrière le comptoir, pousse la femme âgée de 81 ans qui tombe au sol. Alerté par les cris, son mari arrive. Sous la menace, il ouvre la caisse et l'auteur s'empare du contenu avant de quitter les lieux.

L'auteur a été filmé par les caméras de surveillance et un témoin a pu établir un portrait-robot.





L'auteur est âgé entre 30 et 35 ans. Il mesure environ 1m75 et est de corpulence robuste. Il a les yeux et les cheveux foncés. Il porte une barbe naissante.

Au moment des faits, il portait un pantalon foncé, un bonnet foncé, une veste noire avec des lignes blanches situées au col, aux poignets et à la taille, des baskets foncées à semelles blanches et une pochette foncée portée en bandoulière.

Si vous reconnaissez cet individu ou si vous avez des informations sur ces faits veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 /30 300

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu

Cet avis est disponible sur www.police.be

