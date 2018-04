Pendant que les Kardashian font un concours de celle dont le bikini s’approchera le plus d’un simple spaghetti, d’autres mettent leur notoriété au service de causes nettement plus nobles.

Comme Axelle Red. En tant qu’ambassadrice de Handicap International, elle est venue aider des Syriens dans un camp de réfugiés en Jordanie en leur livrant notamment du matériel. "Ils ont tout perdu, mais gardent un regard positif sur la vie. Cela me touche énormément, parce que cela pourrait nous arriver à tous", a-t-elle déclaré.