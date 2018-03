Sept militaires se sont donné la mort l'an dernier, selon la Défense. Si le taux de suicide au sein de l'armée belge reste préoccupant, il n'a jamais été aussi bas depuis le premier recensement en 2009.



En 2016, 12 militaires se sont suicidés, contre 9 en 2015, 13 en 2014 et 10 en 2013. En 2009 et 2010, le nombre de suicides avait culminé à 16 et 18.

Pour lutter contre ce phénomène, les services psychosociaux de l'armée mènent des campagnes de prévention et du personnel a été spécifiquement formé. Une personne de référence en matière de suicides a également été désignée.

A ce stade, la Défense n'est pas en mesure d'affirmer que ces mesures ont eu un impact direct, mais "elles ont certainement contribué" à diminuer le nombre de suicides l'an dernier, indique le service de presse.