En 2017, des chercheurs de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique ont eu l’occasion d’observer de nombreux mammifères marins et de poissons remarquables le long de la côte belge.

Le 31 mars, une baleine boréale, un cétacé extrêmement rare a notamment été aperçue pour la première fois chez nous et pour la première fois en mer du Nord.

"Outre la baleine boréale, bien d’autres espèces plus communes ont été signalées au large de nos côtes, rapporte l’Institut." Le 1er juin, un cétacé, probablement un petit rorqual, a été aperçu dans la zone occidentale des eaux belges. Le 12 septembre, plusieurs souffles d’un cétacé étaient observés depuis la plage de Nieuport. Au début du mois d’août, des chercheurs français ont observé un groupe de 5 dauphins à bec blanc au sud du Noordhinder. Le 26 août, dans la zone réservée à l’exploitation d’un parc éolien, un groupe de 10 à 15 dauphins, se déplaçant rapidement vers le nord-ouest, a été aperçu."

"En 2017, de nombreuses observations nous ont été signalées faisant état du retour progressif du thon rouge en mer du Nord, avec, notamment, l’échouage d’un exemplaire de grande taille en Zélande et des captures au Danemark et en Norvège, indique également l’Institut. Cette espèce prédatrice spectaculaire avait disparu de la mer du Nord dans les années 1960, victime de la surpêche, et un lent retour dans nos eaux pourrait s’expliquer par l’augmentation de sa population à la suite d’une réglementation plus stricte de la pêche et/ou par le retour progressif dans nos mers d’espèces comme l’anchois et la sardine."

Si on peut se réjouir de voir autant de mammifères marins le long de nos côtes, les raisons de ce phénomène sont moins joyeuses. Le changement climatique est dans le viseur des chercheurs et se manifeste aussi dans nos mers et océans. “Dans le passé, la présence de mammifères marins non indigènes n’était pas un phénomène rare. La plupart étaient originaires du proche océan Atlantique. Il en va autrement pour la baleine boréale, originaire de la région arctique. Son observation en 2017 a eu lieu un an à peine après l’apparition d’un narval dans nos eaux, une autre espèce typique de l’Arctique, dont la dernière observation en mer du Nord remonte à près de 70 ans On peut émettre l’hypothèse qu’il y ait un lien entre l’apparition de deux espèces arctiques sur nos côtes en si peu de temps et les changements climatiques globaux. La fonte progressive de la calotte glaciaire arctique, annoncée depuis plusieurs décennies, est devenue réalité, tandis que dans le Grand Nord, les températures les plus élevées jamais enregistrées sont de plus en plus souvent mesurées. Toute modification majeure de la dynamique glaciaire entraîne inévitablement une perturbation de l’écosystème arctique. Même s’il est très excitant de les voir s’inviter dans nos contrées, ces espèces pourraient être des messagers annonciateurs précoces de changements climatiques irréversibles à l’échelle planétaire”, indique l’Institut.