Depuis plusieurs années déjà, les centres de bronzage sont dans le collimateur des contrôleurs. À la demande du ministre Kris Peeters (CD&V), en charge de la défense des consommateurs, les contrôles se font de plus en plus ciblés. Car, si de nombreuses améliorations ont été notées dans le secteur, il reste une part non négligeable de "cow-boys" qui rechignent à respecter la législation et continuent donc à jouer avec la santé des consommateurs.

En 2016, sur 199 contrôles menés, seuls 7 % des centres étaient en règle. L’an dernier, la situation s’était quelque peu améliorée, restant cependant largement sous la moyenne avec 77 des 269 centres contrôlés en règle (29 %). Entre janvier et fin mai de cette année, ce sont 94 centres qui ont une nouvelle fois fait l’objet de contrôles, ciblés. Et les résultats n’incitent pas à l’optimisme puisque 9 seulement étaient en règle, faisant à nouveau grimper le taux d’infraction à 90 % !

Parmi les infractions les plus graves, on notera que 12 % des centres utilisent encore des bancs solaires au niveau de rayonnement trop élevé. Pire encore, 29 % ne disposent pas de bancs solaires conformes. Un léger mieux cependant par rapport à l’an dernier, où ce type d’infraction était encore observé dans 54 % de centres.

(...)