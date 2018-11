Les Yeux du Ciel : un nouveau nom pour les 20 ans du gendarme des airs

Ne dites plus Belgocontrol ! Selon les informations de La DH, l’entreprise publique belge chargée du contrôle du trafic aérien, de la formation des contrôleurs aériens et du personnel technique, de l’installation et de l’entretien de l’infrastructure de navigation aérienne dans la zone dont la Belgique est responsable, bref : les Yeux du Ciel... change de nom !

L’organisme, qui fête ses 20 ans, opérera désormais sous la nouvelle dénomination commerciale de SKEYES (eyes : les yeux, sky: le ciel; les Yeux du Ciel ).

Des parlementaires s'étonnent

Hier après midi, des parlementaires s’étonnaient déjà de la procédure suivie. Belgocontrol étant une entreprise publique autonome, donc une émanation de l’Etat belge, la seule et unique dénomination officielle reste celle telle que stipulée dans la Loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques.

Le problème s’était posé en 2015 avec Belgacom qui avait également lancé tout un plan de communication sous le nom Proximus, sans attendre la modification de la loi, avant le feu vert légal. Des parlementaires envisagent déjà d’interpeller le ministre de la Mobilité sur la nouvelle dénomination de Belgocontrol. Contacté, le porte-parole de Belgocontrol Alain Kniebs refuse de commenter ces informations, voulant réserver la primeur à ses équipes, mais confirmait que le nom changerait bel et bien.