La tradition du 1er mai. Sa fête du travail, son Internationale, ses défilés faisandés, ses discours vindicatifs. Et cette agression dont a été victime le porte-parole du PTB, Raoul Hedebouw (lire pp. 4-5). Benoît Lutgen, le président du CDH, la "condamne avec la plus grande fermeté". Evidemment. En revanche, sur le fond des messages prononcés lundi, il reste perplexe. A l’entendre, l’affrontement politique entre la gauche et la droite, caricaturé à chaque 1er mai, ne répond plus aux attentes de la population. En France, Emmanuel Macron, à la tête du mouvement "En Marche" qui veut transcender le clivage gauche-droite, est en passe de gagner l’élection présidentielle, le 7 mai, face à l’extrême droite de Marine Le Pen.

Chez nous aussi, pense M. Lutgen, on se dirige vers une "réorganisation du paysage politique". "Le constat, développe-t-il, c’est le PS et Ecolo qui courent de plus en plus derrière le PTB. Mais il y a aussi un enjeu de démocratie. Avec le rendez-vous français, on voit que l’extrême gauche est incapable de prendre ses responsabilités."

Vous pensez à Jean-Luc Mélenchon ?

Oui. Et au PTB. Si Le Pen devait gagner, ce serait une catastrophe économique et sociale, et ce serait une atteinte à nos libertés. Quand on est démocrate, ne pas prendre ses responsabilités face à l’extrême droite - et Ecolo l’a à peine fait - ce n’est pas acceptable !

Vous doutez de la sincérité démocratique du PTB ?

Mais je n’ai pas de doute ! Le PTB porte un projet collectiviste où l’Etat est tout puissant et l’être humain écrasé dans ses libertés. Alors, oui, j’accuse ceux qui ne sont pas clairs vis-à-vis du PTB : le PS et Ecolo. Qu’ils soient prêts à faire des coalitions avec des gens qui ne se positionnent pas clairement contre l’extrême droite, c’est inacceptable.

Cela signifie que le CDH ne gouvernera pas avec le PTB ?

Je ne ferai pas de coalition avec le PTB, ça, c’est clair. J’avais déjà pris cet engagement avec la N-VA. Je prends le même engagement avec le PTB.