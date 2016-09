Bernard Wesphael : l'enregistrement d'une conversation entre la victime et son amant diffusé

Belgique

RTL-TVI a diffusé mercredi soir dans son journal télévisé puis dans son émission "Indices" des extraits d'un enregistrement entre Véronique Pirotton et O.D., son ex-compagnon pendant plus de trois ans, qui témoignera lors du procès de Bernard Wesphael devant les assises du Hainaut.

Il s'agit d'une conversation qui date de la veille des faits, soit le 30 octobre 2013. Lors de cette conversation, Véronique Pirotton se trouve au restaurant, à Ostende. Elle évoque la soirée de la veille, où Bernard Wesphael aurait été violent avec elle. "En m'insultant, par rapport à toi (...) il a essayé de me jeter sur le lit si tu veux. J'ai bondi de mon lit, alors il m'a pris par les poignets, mais fort quoi et euh, j'espère que je vais avoir des bleus", déclare-t-elle. "Et il ne voulait pas sortir de ma chambre, moi je ne voulais pas réveiller le petit, finalement j'ai su le mettre dehors et je lui ai dit que je quittais la maison aujourd'hui."

L'enregistrement de cette conversation, que Bernard Wesphael n'a pas souhaité entendre, a été remis par O.D. aux enquêteurs. Il est également évoqué dans l'acte d'accusation. Une analyse téléphonique montre que 26 contacts ont été reçus et 11 émis entre O.D. et Véronique Pirotton depuis le GSM de celle-ci les 30 et 31 octobre 2013.

