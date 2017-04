C’est un homme triste qui se confie dans la Dernière Heure de ce jeudi. Après avoir découvert les dernières déclarations de Me Philippe Moureau, l’avocat de Victor Pirotton, Bernard Wesphael a tenu à réagir et à tendre la main.

Pour rappel, le père du jeune homme, toujours mineur d’âge, a lancé une procédure civile à l’encontre de Bernard Westphael à la suite de son acquittement dans le meurtre de son épouse, Véronique Pirotton. Bernard Wesphael nous a confié ne pas craindre cette procédure car il dit ne pas se sentir concerné.

L’homme se dit surtout préoccupé par l’avenir de Victor qu’il dit "aimer comme son fils." Il estime que cette nouvelle procédure risque d’être l’occasion d’un nouveau déballage de la vie privée de Véronique Pirotton. "Je ne pense pas que c’est en étant en rupture et dans la haine que cela va arranger les choses. Je suis peut-être naïf, mais je pense que c’est en reconstruisant grâce à un dialogue et des explications que l’on pourra sortir par le haut de cette affaire. C’est nécessaire aussi bien pour la famille de Victor que pour la mienne. Je ne pense pas à moi, mais à Victor qui a encore toute la vie devant lui."

Bernard Wesphael espère, mais doute également que les choses soient possibles. "Je ne vois pas comment on va pouvoir trouver une porte de sortie sur le plan émotionnel, affectif, humain." Il s’inquiète pour Victor. "Ce qui compte le plus pour moi, c’est la santé mentale de Victor et de mes enfants."