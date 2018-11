Denis Ducarme, ministre fédéral MR des Indépendants et des PME, était venu remettre le Prix de l’artisan 2018 au Bois du Cazier, cette ancienne mine de charbon de Marcinelle près de Charleroi. Il en a profité pour nous donner les derniers chiffres de l’artisanat en Belgique et annoncer ce qui pourrait suivre à l’avenir pour ce secteur. Rencontre.

La nouvelle législation, en 2014, a été annoncée comme "protégeant l’artisanat". Ca se confirme aujourd’hui ?

"Oui : aujourd’hui on évolue encore, mais la reconnaissance en tant qu’artisan permet déjà de mieux protéger ces gens-là, ces artisans, qui ont de l’or dans les mains. On ne s’improvise plus artisan : il faut être inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises, employer moins de 20 personnes, et qu’il y ait un lien avec la tradition ou le savoir-faire, que ce soit dans la production, la transformation, la réparation ou un service proposé. La spécificité de l’artisanat, c’est que c’est une petite entité, où on fait tout soi-même. Ça peut être à l’aide de machines, mais ce n’est pas de l’industrie pour autant. Pour la reconnaissance, tous ces critères sont présentés devant une commission qui valide, ou pas, le titre d’artisan."

Combien y a-t-il d’artisans en Belgique ?

