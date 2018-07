Carrefour Belgique arrêtera la commercialisation des pailles, fourchettes, couteaux et assiettes en plastique à usage unique dans le courant du premier trimestre de l'année 2019, a indiqué mercredi à Belga Baptiste Van Outryve, porte-parole de l'enseigne de grande distribution.

Lidl suivra avec un arrêt de la vente des produits jetables en plastique comme des pailles, gobelets, assiettes et coton-tiges (avec tige en plastique) à partir de fin 2019. Les supermarchés belges commencent à anticiper la future interdiction européenne de la vente de ces produits. Fin mai, la Commission européenne a en effet proposé d'interdire les coton-tiges, couverts, assiettes, pailles, mélangeurs à cocktails et tiges de ballons en plastique, et d'imposer que ces articles soient fabriqués dans des matériaux plus durables. La mesure devra être discutée par les Etats membres et le Parlement européen. En juin, la principauté de Monaco est devenu le premier Etat du continent à interdire, à partir de 2020, ces différents produits.

En Belgique, Carrefour devrait être la première enseigne à anticiper la mesure, avec un arrêt de la commercialisation dès le premier trimestre de l'année 2019. L'enseigne annonce prévoir des solutions alternatives durables. Lidl Belgique suivra à la fin de l'année 2019. Le hard discounter va lui aussi remplacer les produits en plastique jetables par des produits alternatifs et en matière recyclable. Lidl examine actuellement toutes les possibilités chez ses fournisseurs. Dans une deuxième phase, Lidl veut aussi supprimer les couverts et pailles qui se trouvent dans les plats à emporter ou boissons.

Chez Delhaize, ces suppressions ne sont pas à ce stade à l'ordre du jour, indique une porte-parole. Par contre, l'enseigne au lion supprimera dès le mois de septembre ses sacs plastiques au rayon légumes. Ils seront remplacés par des sacs en coton réutilisables, vendus au prix de 0,50 euro, ou des sacs en papier gratuits.