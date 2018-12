Les lundis 10 et mardi 11 décembre, le ministre de la Nature et de l’Agriculture René Collin organisait ses "ateliers de la biodiversité", deux journées de réflexion ayant pour but de "proposer une série de recommandations, en faveur de la nature et de la prise en compte de la biodiversité dans les politiques, les plans, les pratiques et les projets". Si le projet semble louable, il n’a pas convaincu l’association de protection de la nature Natagora.

(...)