Alors que les tous étudiants du pays ont déjà entamé leur blocus depuis quelques semaines, les universités se plient en quatre, comme chaque année, pour leur offrir les meilleures conditions possibles pour réussir.

Pour ce faire, l’UCL a par exemple décidé de se baser sur une étude menée par l’Assemblée générale des étudiants de Louvain (AGL). Les résultats en sont clairs : les étudiants veulent de meilleurs locaux avec des horaires d’ouverture élargis.

"D’entrée de jeu, 62,6 % des répondants déclarent que, selon eux, l’UCL ne met pas suffisamment de locaux à disposition des étudiants. Cette insatisfaction se marque principalement entre les fêtes de Noël (huit sur dix considèrent que l’offre est insuffisante), pendant la session de janvier (77,6 % d’insatisfaits) et pendant le blocus et la session d’août (78,8 % d’insatisfaits)", précise l’étude, menée sur près de 1.200 étudiants, dont un quart en première année.

Et si le sujet est aussi sensible chez les étudiants, c’est parce qu’une grande majorité d’entre eux veulent éviter à tout prix de devoir réviser dans leur kot. "79 % déclarent travailler ‘peu’ou ‘jamais’dans leur kot et 61,2 % ne travaillent que ‘peu’ ou ‘jamais’dans leur maison. Ils déclarent le faire afin de bénéficier d’une atmosphère collective de travail et d’une ambiance d’étude (80,7 %) et afin de se couper plus facilement des distractions accessibles depuis leur domicile (lit, séries, réseaux sociaux, etc.). Presque un étudiant sur trois (29,5 %) déclare utiliser les salles afin de confronter ses connaissances aux autres étudiants et poser des questions quand ils ne comprennent pas", note l’étude. Restent d’autres petits soucis relevés par les élèves de l’UCL, mais qui sont communs à bon nombre d’étudiants à travers le pays.

Dans leurs commentaires, ils indiquent que les "locaux surpeuplés les jours fériés et week-ends quand les bibliothèques ne sont pas ouvertes", "Les toilettes des bibliothèques sont en piteux état" ou encore: "Il fait trop chaud dans les bibliothèques !"





Trop d’échecs à l’université en première année

Depuis près de 30 ans, le taux de réussite en première année à l’université plafonne autour des 40 %. Face à ces chiffres dramatiques, les différents établissements du pays tentent de trouver des solutions. Parmi elles, une ouverture plus large des bibliothèques. L’UNamur est exemplaire en la matière puisqu’elle ouvre ses locaux, en période de blocus, tous les jours, de 8 à 22h. Une tendance suivie par toutes les grandes institutions francophones. D’autres mesures sont aussi mises en place depuis quelques années comme le blocus encadré , lors duquel les étudiants de 1 ère année bénéficient d’un soutien supplémentaire pour leurs premières sessions d’examens.