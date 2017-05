Il sera ainsi interdit au mandataire empêché (bourgmestre, échevin, président de CPAS) d'assister au collège communal, de présider le conseil, de signer des documents officiels émanant de la commune, de signer la revue communale ou des courriers d'invitation, et de porter l'écharpe (sauf pour les mariages et les cérémonies diplomatiques).

"Demain, le bourgmestre ne pourra plus prendre part au Collège mais, évidemment, rien ne l’empêchera de réunir préalablement ses échevins pour avoir une discussion sur les enjeux politiques. Et c’est ce que je compte bien entendu faire. Après, le moment de la décision administrative qu'est le Collège, je ne pourrai plus y prendre part (...) Je crois que c'est destiné surtout à clarifier la situation, à éviter les amalgames." Avant d'ajouter qu'il compte "rester dans la capacité pleine et entière de tenir l’engagement que j’ai formulé à l’égard des Namurois de conserver le pilotage politique de la Ville et de ses grands projets impulsés."

Sur son site, la télévision locale de Namur qualifie la réponse de Maxime Prévot de "plutôt … surprenante".

Suite à la parution de cet article, la porte-parole de Maxime Prévot a contacté La Libre pour préciser que "le ministre va bien appliquer la mesure prise qui concerne le niveau administratif". "Dans l'interview à Canal C, Maxime Prévot a joué la carte de la parfaite vérité", a-t-elle ajouté.