Le syndicat chrétien du secteur Poste a fait savoir jeudi qu’il avait quitté la table des négociations en commission paritaire, portant sur le bien-être au travail. La CSC/ACV va déposer un préavis de grève, qu’elle activera si “une négociation de fond” sur les problèmes soulevés n’est pas engagée par le management de bpost.

Ses griefs portent sur les conditions de travail, non seulement des facteurs mais aussi des autres corps de métier de bpost. Pour le syndicat chrétien, le malaise est immense au sein du personnel et la coupe est pleine. “Dénoncées à maintes reprises par les organisations syndicales, les normes de travail imposées par bpost à ses facteurs distributeurs sont humainement intenables dans la durée”, écrit le syndicat chrétien dans un communiqué.

“Mais, le plus intenable, c’est que la maltraitance infligée aux postiers ne s’arrête pas là et se ressent dans tous les secteurs d’activité de l’entreprise. Distributeurs, remplaçants, trieurs, chauffeurs, guichetiers, personnel d’encadrement et administratif, nettoyeuses et techniciens, tous peinent et souffrent moralement et/ou physiquement des conséquences de la gestion actuelle de l’entreprise. Une gestion qui est basée principalement sur les économies en personnel à réaliser pour maintenir des résultats gonflant les dividendes à verser aux actionnaires.” La CSC/ACV dénonce “des cadences de travail insoutenables, du matériel défaillant, le non-reclassement et la mise à la retraite ou le licenciement des travailleurs qui ne suivent plus le rythme, des objectifs commerciaux irréalistes, un manque de personnel récurrent et, par conséquent, des congés et repos difficilement, voire non obtenus.”

“L’entreprise nous dit que le bien-être au travail est au centre de ses préoccupations et qu’elle engage du personnel mais ces recrutements ne comblent que les départs”, lance Stéphane Daussaint, le responsable général de la CSC Transcom Poste. “On est au bout du système de réorganisation du travail Géoroute dans lequel aucune touche humaine n’a été injectée. Le personnel croule sous le travail, n’en peut plus et appelle au secours.”

En conséquence, le syndicat chrétien dépose un préavis de grève. “Des actions locales sont d’ores et déjà possibles. Au niveau national, nous laissons encore le temps à la direction de prendre nos demandes en considération. Si ce n’est pas le cas et que le personnel nous suit, nous donnerons un mot d’ordre de grève”, prévient Stéphane Daussaint.