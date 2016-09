Bracke: "Si l'électeur le permet, nous continuerons sans le PS"

Belgique

La N-VA ne peut pas réaliser une réforme institutionnelle seule, a fait remarquer jeudi le président de la Chambre Siegfried Bracke sur les ondes de La Première (RTBF).

Il serait dès lors idiot, selon lui, d'abandonner les réformes entamées par le gouvernement fédéral si l'on n'est de toute façon pas en mesure de réaliser une réforme institutionnelle. Une déclaration du président de la N-VA, Bart De Wever, dans l'Echo de mercredi a suscité bien des commentaires. "Si l'électeur le permet, nous continuerons sans le PS, et si l'électeur exige qu'on discute avec le PS, nous présenterons notre programme communautaire. C'est assez simple comme équation", a-t-il dit, laissant entendre que les nationalistes flamands pourraient participer à une deuxième majorité fédérale sans mettre en oeuvre un programme institutionnel dès lors que les socialistes sont exclus de la table des négociations.

"Même si la N-VA arrive à 35%, même dans ce cas, la N-VA est seule et on ne peut pas faire d'institutionnel. Nous ne sommes pas des révolutionnaires mais des évolutionnaires. Mais cela n'empêche pas que l'on reste convaincu que notre pays a besoin de réformes institutionnelles", a déclaré M. Bracke.

La N-VA est le premier parti de Flandre. Sa première préoccupation, c'est le bien-être économique et social. "On ne va pas négliger l'économique pour ne pas réaliser le communautaire non plus. Ce n'est pas interdit d'utiliser son intelligence", a-t-il ajouté.

L'exclusive mise par la N-VA à l'égard du PS ne doit pas être vue comme un cordon sanitaire, affirme le président de la Chambre. "Il y a une opposition naturelle. C'est l'un ou l'autre", a-t-il ajouté.

La N-VA souffle le chaud et le froid sur les questions communautaires et l'éventualité d'un gouvernement Michel II depuis quelques mois. En janvier, des discours très critiques de personnalités nationalistes se sont fait entendre sur le "stand-still" communautaire que la N-VA s'est engagée à observer pendant la législature. En réponse, M. De Wever a annoncé que son parti respecterait ce sand-still mais sortait de sa passivité institutionnelle et chargeait deux députés de "ré-opérationnaliser l'institutionnel", de discuter des étapes futures de "l'émancipation flamande" et de "préparer l'avenir institutionnel de la Flandre". L'un de ces députés, Hendrik Vuye, était au passage évincé de sa fonction de chef de groupe à la Chambre au profit d'un dur d'entre les durs des nationalistes, Peter De Roover, président d'honneur du "Vlaams Volksbeweging".

La nouvelle sortie de M. De Wever a échaudé à nouveau les milieux nationalistes. "Le parti fait tout pour donner un nouvel élan à l'Etat belge. Il retombe dans les maladies des autres partis. Il creuse sa propre tombe. La N-VA a-t-elle peur de son ombre? Est-elle schizophrène? Son premier statut (l'indépendance de la Flandre) a été absorbé par le pouvoir", a dénoncé le président du VVB, Bart De Valck, interrogé dans "De Morgen".

Dans les rangs socialistes, les déclarations de M. Bracke ont suscité l'indignation de son prédécesseur et actuel ministre du Budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, André Flahaut (PS). "Le président de la Chambre est de plus en plus le porteur de valises de la N-VA et d'une incorrection totale", a-t-il lancé sur Twitter.