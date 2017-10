Le joli week-end sec et ensoleillé que nous venons de connaître est trompeur (et de courte durée). L’automne est une saison très sensible en matière de sécurité routière. L’AWSR (agence wallonne pour la sécurité routière) a analysé sur 10 ans les accidents corporels et leur lien avec les conditions météo. Son constat ? On déplore plus d’accidents par temps de pluie, brouillard ou de vent, en automne et en hiver. Logique, mais les chiffres sont particulièrement interpellant.

Sans surprise, les accidents par temps de pluie sont moins fréquents de mars à septembre et plus fréquents d’octobre à février. 55 % des accidents par temps de pluie se produisent donc lors de septembre à février. "80 % des accidents par temps de brouillard se concentrent pendant la période de septembre à février et 83 % des accidents par vent violent sont enregistrés sur seulement 5 mois de temps : de novembre à mars", analyse Belinda Dematia, porte-parole de l’AWSR.

Sur 10 ans, on déplore en moyenne 30 tués pour 10.000 accidents. L’AWSR a classé la gravité des accidents en fonction des différentes conditions météorologiques. L’AWSR a constaté que les accidents par vent violent étaient deux fois plus graves que dans des conditions normales. Avec 62 tués pour 1.000 accidents, le vent violent possède donc le triste titre de condition météo la plus dangereuse.

Le temps brouillard se révèle lui aussi très dangereux, avec 52 tués pour 1.000 accidents, contre 37 tués pour 1.000 en cas de grêle.

Comment l’expliquer ? "Les conditions de circulation se dégradent, la visibilité se réduit, avec un risque d’accidents qui augmente logiquement. De plus, ces trois conditions peuvent survenir très soudainement. Cela surprend davantage les usagers", précise l’AWSR.

En revanche, la neige est la condition météo pour laquelle la gravité des accidents est la plus faible (19 tués pour 1.000 accidents), suivie par la pluie (28). "Avec la neige ou la pluie, les usagers adaptent plus facilement leurs comportements, ralentissent et sont plus attentifs", précise l’AWSR.

Enfin, en automne , les jours raccourcissent et les déplacements qui ont lieu aux heures de pointe se font davantage dans la pénombre. En 2016, 1 accident sur 4 (28 %) et près de la moitié des personnes décédées (44 %) l’ont été dans des conditions de luminosité nocturne. Les accidents survenant la nuit sont deux fois plus graves que les accidents de jour.

© D.R.



10 conseils pour circuler en automne

L’AWSR livre ses conseils pour limiter les risques en cette période automnale, en cas de brouillard ou de pluie:

1) Retarder son départ si possible. Il arrive souvent que le brouillard se dissipe à l’heure suivante.

2) Allumer les feux antibrouillard.

3) Respecter les limitations de vitesse et ralentir, au besoin. Tout conducteur doit adapter sa conduite aux conditions météo.

4) Augmenter les distances de sécurité. En cas de brouillard, on perd ses repères et on a souvent tendance à utiliser les phares de la voiture qui nous précède comme repère. Du coup, pour ne pas perdre ce nouveau repère, on a tendance à accélérer et à réduire la distance de sécurité.

5) En cas de pluie, il faut, en plus, tenir compte de l’allongement de la distance de freinage.

6) Conduire de manière douce : éviter les accélérations et les freinages brusques.

7) Être particulièrement vigilants lorsqu’on circule sur une route bordée d’arbres. À l’automne, de nombreuses feuilles peuvent se trouver sur la route et le mélange de la pluie et des feuilles augmente le risque de dérapage.

8) Vérifier l’état des pneus est également important pour éviter l’aquaplaning.

Que faire en cas d’aquaplaning ?

9) Lâcher l’accélérateur.

10) Éviter de tourner le volant, de freiner ou d’accélérer.