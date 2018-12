La matinée de ce mercredi débutera dans la brume, tandis que du brouillard givrant et des nuages bas seront également possibles par endroits.

Au cours de la journée, nuages et éclaircies alterneront sous un temps généralement sec. Les maxima oscilleront entre 0°C dans les Hautes Fagnes et 6°C à la Côte. De larges éclaircies s'installeront ensuite ce soir et cette nuit. Un risque de brume et de brouillard givrant n'est pas à exclure localement. Le mercure descendra de quatre degrés sous zéro en Hautes Fagnes et se stabilisera à 0°C au littoral. Le vent sera faible à modéré de secteur est.

Le froid s'installera peu à peu le restant de la semaine, avec des maxima qui chuteront progressivement pour ne plus guère dépasser 1°C et 3°C dans le centre du pays. Le week-end marquera le retour de la douceur mais aussi des précipitations.