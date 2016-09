Brussels Airport place de nouvelles vitres sur la façade du hall des départs

Belgique

Brussels Airport a commencé à placer de nouvelles vitres de protection à réflectivité solaire sur la façade du hall des départs, qui devront améliorer la sécurité du bâtiment. Il s'agit de la dernière grande phase de rénovation du terminal après les attentats du 22 mars, indique l'exploitant de l'aéroport lundi.

Les explosions du 22 mars ont soufflé une grande partie des vitres de la façade du hall des départs. Elles ont été rapidement remplacées, dans l'attente d'une solution définitive.

Celle-ci se met désormais en place. "L'ensemble de la façade du hall des départs et le bâtiment Diamant vont être pourvus de vitres de protection à réflectivité solaire", annonce Brussels Airport dans un communiqué. Le bâtiment Diamant comprend les escaliers et ascenseurs qui relient les différents niveaux du terminal (gares des trains et des bus, les halls des arrivées et des départs).

Les nouvelles fenêtres devraient améliorer la sécurité du bâtiment, notamment en réduisant le risque d'éclats de verre lors d'un impact. Elles sont également à haut rendement, ce qui permettra de réduire les consommations en termes de chauffage et de climatisation.

Le changement s'opère fenêtre par fenêtre afin de "limiter les perturbations pour les passagers" et pourra durer quelques mois. Brussels Airport espère terminer l'opération, qui coûte un million d'euros, d'ici la fin de l'année.