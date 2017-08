Bruxelles est candidate pour accueillir les deux agences européennes actuellement basées à Londres, l'Agence européenne des médicaments et l'Agence bancaire européenne, indique mardi le Conseil de l'Union européenne sur son site internet. Huit villes se proposent d'accueillir l'Agence bancaire européenne. Outre Bruxelles, qui rassemble déjà la Commission européenne, le Conseil et le Parlement européens, on retrouve Francfort, siège de la Banque centrale européenne, Luxembourg-Ville, où siège la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE), Dublin, Paris, Prague, Vienne et Varsovie.

Dublin, Vienne, Varsovie et Bruxelles offrent aussi d'abriter la seconde agence qui devra quitter Londres dans le cadre du Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Quinze autres villes des quatre coins de l'Europe sont également candidates. On retrouve notamment Barcelone, Amsterdam, Athènes, Bucarest ou Milan.

Les candidatures vont maintenant être évaluées, d'ici le 30 septembre, par la Commission européenne en fonction d'une série de critères bien définis, par exemple l'accessibilité de l'endroit (en termes de transports publics), la possibilité pour les conjoints et les enfants des travailleurs de ces institutions de trouver un emploi ou une école, et la garantie que les activités des deux agences pourront continuer en maintenant le même niveau de service.

L'Agence européenne des médicaments emploie environ 900 personnes et organise plusieurs centaines de réunions par an. L'Agence bancaire européenne emploie quant à elle un peu moins de 200 personnes, qui se chargent notamment d'éprouver la résistance des banques aux aléas financiers.

Après l'examen réalisé par la Commission, les Etats membres devront choisir les meilleures candidatures via un système de vote à plusieurs tours. Ils devront distribuer six points, en donnant trois points à leur offre préférée, deux à la deuxième meilleure et un à la troisième meilleure. Si une candidature se voit attribuer trois points par au moins 14 Etats membres, elle est considérée comme retenue. Si ce n'est pas le cas, les trois offres ayant obtenu le plus de points s'affronteront dans un deuxième tour.

Une ville qui aurait postulé pour les deux sièges et dont l'offre aurait été retenue pour le premier n'entrera pas en ligne de compte pour l'attribution du second quartier général.

Les Européens espèrent prendre une décision lors de la réunion du conseil Affaires générales de novembre prochain, afin d'avoir bouclé les déménagements des deux agences lorsque le Brexit entrera en vigueur, en mars 2019.