Le gouvernement bruxellois a décidé de conditionner la prime pour l'abandon de véhicules polluants, révèle L'Echo, mercredi. En raison d'un budget réduit, elle sera réservée aux bas revenus.

Le projet des ministres de l'Environnement Céline Fremault et de la Mobilité Pascal Smet, qui sera présenté au gouvernement bruxellois cette semaine, réduit considérablement l'accès à la prime.

"Avec le budget actuellement fixé (750.000 euros, NDLR), il ne sera pas possible d'octroyer une prime à chaque demandeur potentiel", confirme la note de la ministre Fremault, que L'Echo a consultée. "Par conséquent, pour assurer plus d'équité sociale et d'égalité de traitement, il est nécessaire de limiter l'accès à cette prime en fonction de la capacité financière des bénéficiaires."

Pour en bénéficier, il faudra ne pas dépasser un plafond de revenus de 33.525,36 euros pour un isolé et 48.525,36 pour les cohabitants. Une majoration de 5.000 euros par enfant à charge mais plafonnée à 10.000 euros est prévue pour ce critère d'admission.

La prime sera accordée uniquement aux plaques radiées de véhicules interdits par la zone de basse émission, en vigueur depuis le début de l'année.