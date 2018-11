"Tu me dégoûtes! Tu me donnes envie de vomir. Tu n'as rien à faire en Belgique, ta place est dans un cirque, dans une cage". La lettre qu'a reçue le MRAX (Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie) ce mercredi matin ( fait froid dans le dos de par sa violence. Adressée à un jeune noir, le lettre condense les pires ignominies racistes et menaces qu'on puisse imaginer. Une fois n'est pas coutume, l'association a décidé de la publier pour dénoncer la présence du racisme dans la société belge.

© FB

"On a souvent des signalisations et chaque cas de racisme est inacceptable mais là on est un cran plus haut ! Cette lettre est emblématique d'une libération de la parole et des actes racistes. On a vu récemment des attaques racistes lors du festival Pukkelpop. C'est particulièrement inquiétant. Récemment, Charles Michel a déclaré que la peur devait changer de camp. Il est temps que les autorités publiques prennent leur responsabilités! Il est tout à fait inacceptable que de tels propos puissent encore être tenus dans une société qui se dit démocratique", déclare Carlos Crespo, président du MRAX.