Le temps sera généralement sec jeudi après-midi, malgré la présence de nombreux nuages, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée.

Au fil des heures, des éclaircies plus franches apparaîtront à partir de l'ouest. Les maxima oscilleront entre 17 degrés en Ardenne et 21 degrés dans le centre. Le vent d'ouest à sud­ ouest sera modéré dans l'intérieur du pays et assez fort, avec des pointes de 50 km/h, à la Côte. Dans le courant de la nuit, le temps deviendra sec sur la plupart des régions avec une alternance de passages nuageux et parfois de larges éclaircies. Des averses pourraient toutefois toucher le littoral. Les minima seront compris entre 11 degrés en Hautes Fagnes et 16 degrés à la Côte. Le vent, qui sera modéré et parfois assez fort à la mer, s'orientera de secteur ouest-sud-ouest, puis sud-ouest.

Vendredi, le ciel sera à nouveau teinté de gris, avec quelques faibles pluies ou averses et des maxima compris entre 17 et 22 degrés.

Les jours suivants, les nuages domineront le ciel, accompagnés parfois de précipitations.

A partir de lundi, le temps devrait être plus sec. Le mercure grimpera aussi de quelques degrés pour atteindre 24 dans le centre.