Directeurs de cabinet, porte-parole, chauffeurs, huissiers, conseillers, secrétaires de cabinet, attachés, collaborateurs et autres experts : 1.101 équivalents temps plein peuplent les cabinets de Wallonie, Bruxelles et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, au service de leur ministre. Ils sont près de 2.000 pour l’ensemble du pays. Mais Benoît Lutgen est passé par là et leur mission risque fort de s’achever en eau de boudin. C’est presque acté pour les 234 cabinettards des 5 ministres socialistes wallons, en passe d’être renvoyés dans l’opposition. Leurs paquets sont déjà faits. Ils n’attendent plus que la date de leur départ. Le scénario n’est pas aussi clair pour les 118 membres de cabinets socialistes bruxellois, ni pour les 189 de la Fédération. Voire de ceux des ministres CDH, dont l’avenir n’est pas assuré, lui non plus. Nous nous sommes penchés sur la situation de ces personnes qui constituent l’équipe d’un ministre.