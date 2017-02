Les départs seront très difficiles vers les stations de ski ce vendredi après-midi et ce samedi, à l'entame des vacances de Carnaval, ont indiqué lundi les organisations de mobilité.

La région Rhône-Alpes est à éviter mais la circulation sera également chargée en Allemagne, Autriche, Suisse et Italie. VAB et Touring conseillent aux automobilistes de plutôt partir le dimanche. Les retours pendant le week-end du 3 au 5 mars devraient poser moins de problèmes. Les embarras de circulation devraient commencer dès vendredi après-midi, selon Touring et VAB, principalement en Belgique, sur la E411 en direction de l'Ardenne et vers l'Allemagne, la France et l'Autriche.

La circulation sera extrêmement difficile le samedi sur les grands axes de la région Rhône-Alpes-Auvergne (noir). Touring conseille d'éviter les routes vers les stations de ski entre 08h00 et 18h00. La circulation sera également chargée en Allemagne, en Suisse, en Autriche et en Italie. Les automobilistes sont dès lors invités à partir de préférence le dimanche.

Pour les retours depuis les domaines skiables, Touring prévoit des routes plus calmes, même si la journée du samedi 4 mars sera classée "orange" à certains endroits. Le dimanche 5 mars sera un jour à trafic fluide (vert) en France, en Allemagne, en Suisse, en Autriche et en Italie mais il sera dense en Belgique dans l'après-midi et le soir.

Touring rappelle par ailleurs, qu'en cas de temps hivernal, les pneus hiver sont obligatoires au Luxembourg, en Allemagne et en Autriche.