Le pont surplombant le ring de Bruxelles à Hal qui a été percuté mercredi par un camion est sérieusement endommagé mais stable, a indiqué l'Agentschap Wegen en Verkeer dans la soirée. Maintenant l'inspection par les ingénieurs terminée, le véhicule incendié peut être dégagé. Le ring intérieur sera alors rendu à la circulation avant le ring extérieur. Les deux voies devraient avoir été libérées avant l'heure de pointe de jeudi matin.

Pour rappel, le pont a été percuté par un camion, qui a ensuite pris feu, vers 17h30. Le plan catastrophe médical a également été déclenché et la Croix-Rouge et la Protection civile sont sur les lieux pour distribuer de l'eau. Les pompiers ont aménagé une partie de la berme afin que les automobilistes coincés sur le ring extérieur puissent faire demi-tour et emprunter le ring intérieur.

L'accident s'est produit alors qu'un camion rempli de papier, qui circulait sur le ring extérieur, a dévié de sa trajectoire pour une raison encore inconnue et a percuté la berme centrale, juste sous le pont. Le papier a pris feu, causant immédiatement d'importantes fumées. Les pompiers ont pu maîtriser l'incendie, mais le camion est gravement endommagé.