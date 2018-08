Interrogé sur le plateau de RTL-TVI ce vendredi soir, Carles Puigdemont dément l'information - publiée début août par Het Laatste Nieuws - selon laquelle il pourrait pousser la liste européenne N-VA en 2019.

"On a jamais parlé de ça avec la N-VA, je n’ai reçu aucune proposition", explique-t-il. "Je suis membre du parlement catalan. Je me bats pour ce que mon parlement a à approuver, de façon démocratique, je vais continuer à faire cela, c’est mon engagement.", précise l’ancien président de la Catalogne.

Carles Puigdemont appuie son propos en expliquant que "l’Europe joue un rôle important dans notre projet politique parce que c’est un projet qui veut être enraciné dans les valeurs fondamentales de l’Union européenne et que je veux continuer à être membre de l’Union européenne. Donc cette dimension européenne va continuer et peut-être même plus que jamais dans le cas catalan".