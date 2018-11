Ce mardi 20 novembre, au dépôt pétrolier de Feluy, une équipe de la RTBF s'est rendue sur place afin de couvrir les actions menées par les 'gilets jaunes'.





Une journaliste et son cameraman ont fait l'objet d'attaques verbales et physiques.





" Nous étions au rond point à l'entrée du zoning de Feluy, une cinquantaine de manifestants avec des gilets jaunes bloquaient la circulation à cet endroit", explique Vinciane Votron, journaliste à la RTBF.





Alors que la journaliste voulait effectuer un direct pour l'édition de 22h30 de Vews, la situation s'est empirée: " Des manifestants, cagoulés pour la plupart, s'en sont pris à nous, ils nous ont empêchés de filmer, ont empoigné la caméra, ont jeté le pied de la caméra à terre", explique la RTBF sur son site.





"Cassez-vous", "vous êtes des pourris'', "vous êtes dirigés par le gouvernement", clamaient les manifestants. L'équipe de deux personnes, qui s'est rendue sur place dans le but d'informer tout un chacun, a du prendre la fuite: "Ils nous ont chassés des lieux à coup de fumigènes et de pétards, ils nous ont même lancé des tessons de bouteille dans les jambes", regrette Vinciane Votron, qui s'est résolue à enregistrer son duplex plus loin.