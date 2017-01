Dans ce film, qui s'ouvre par une déclaration de Jacques Brel, tout y passe. On y voit les grands monuments que comptent notre pays comme le Lion de Waterloo, le Barage de la Gileppe ou la Citadelle de Namur. Sont aussi mis en scène, nos grands paysages, nos activités économiques (présentes ou passées), des transports ou énergétiques. La gastronomie belge trouve aussi sa place dans ce clip très punchy.





Et puis, bien sûr, Eddy Merckx, Justine Henin ou les Diables Rouges se taillent également la part du gâteau. La culture omniprésente dans notre pays est également mise en valeur. Du cinéma avec "Dikkenek" et "c'est arrivé près de chez vous", de la musique avec Jacques Brel et Stromae, du patrimoine avec nos Gilles de Binche ou le Doudou montois, ce clip nous rappelle, et cela fait du bien, de quoi nous pouvons (devons ?!) être fiers en tant que Belges.





Pour plus de plaisir, utilisez des écouteurs.