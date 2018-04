Dimanche, les nuages et les averses domineront la journée. Le temps sera plus sec dans l'après­-midi, avec des éclaircies à partir de la Côte. Quelques averses resteront encore possibles sur l'est jusqu'en soirée. Dimanche soir, il y aura d'abord quelques averses résiduelles sur l'est du pays. Le temps redeviendra ensuite sec avec de larges éclaircies. En fin de nuit, le ciel sera plus nuageux à partir du sud-ouest suivi de faibles pluies.

De lundi à mercredi, il fera plus doux avec des maxima proches de 14 degrés. Le ciel sera par contre généralement très nuageux avec de la pluie.

En fin de semaine et le prochain week­-end, la météo s'améliorera et les températures seront en hausse.

Jeudi et vendredi, "nous bénéficieront probablement d'une amélioration du temps avec beaucoup de soleil et quelques nuages d'altitude", annonce l'IRM, l'Institut royal météorologique. Vendredi, les températures pourraient monter jusqu'à 18 ou 19 degrés.

Enfin, la journée de samedi devrait être agréable. "Le temps devrait rester chaud avec des maxima proches de 20 degrés mais le risque d’averses augmentera", conclut l'IRM.