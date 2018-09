C’est au bord des larmes que Cécile Djunga a, ce mercredi soir, fait part de son désarroi face à un énième message raciste qui lui était destiné. "Une dame a téléphoné à la météo pour dire que j’étais trop noire, qu’on ne voyait rien à l’écran, qu’on ne voyait que mes vêtements et que je ne passais pas bien à la télé parce que j’étais trop noire et qu’il fallait me le dire" , confiait celle qui fait la pluie et le beau temps depuis un an sur la RTBF.

Harcelée depuis un an

Un message haineux de plus qui a eu l’effet de la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour Cécile Djunga. "Depuis un an que je fais ce métier, je reçois des tonnes de messages racistes. Ça me met en colère, ça me touche parce que je suis un être humain. J’ai décidé de le dire parce qu’il y a trop de gens qui pensent qu’en Belgique le racisme n’existe pas."

(...)