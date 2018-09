", a expliqué Cécile Djunga sur le plateau de "A votre avis", l'émission de la RTBF ce mercredi. La présentatrice météo a regretté les messages racistes toujours plus nombreux malgré sa sortie médiatique d'il y a quelques jours.Cécile Djunga avait publié sur son compte Facebook le 5 septembre une vidéo dénonçant justement les attaques racistes dont elle était la cible depuis près d'un an. "", s'indignait ainsi la jeune femme. Un message qui a touché le public et auquel de nombreuses personnes ont répondu.La vidéo de la présentatrice de la RTBF a ainsi soulevé un véritable débat au sein de notre société et suscité de vives réactions sur la Toile, positives mais malheureusement aussi négatives.