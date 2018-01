Transports et logistique, action sociale, commerce de gros et de détail, électricité, technologies de l’information et de la communication (TIC), chimie et pharmacie, finances, banques et assurances, mais aussi enseignement : autant de secteurs porteurs en matière de perspectives professionnelles dans les années à venir. C’est ce qui ressort du plus récent document de travail consacré aux métiers d’avenir par les acteurs de la formation wallons et bruxellois.

Au total, quelque 359 métiers ont été listés et validés fin novembre dans un tableau du consortium de validation des compétences. Un document visant à permettre aux professionnels du secteur de la formation de réfléchir aux formations de demain. À côté des métiers déjà considérés comme en pénurie par Actiris et le Forem, se trouve une série de professions a priori particulièrement demandées dans les années à venir comme conseiller patrimoine dans le secteur bancaire ou motion designer dans le domaine de la communication.

Certaines professions se trouvent à la fois sur la liste des métiers en tension du Forem et d’Actiris. C’est le cas de pharmacien, comptable, responsable commercial dans le commerce de gros et de détail, dessinateur d’architecture, instituteur primaire, professeur de secondaire, ingénieur industriel en électromécanique, opérateur de call center, coiffeur ou encore électricien.

D’autres fonctions ne seront en pénurie qu’en Wallonie ou à Bruxelles. Le sud du pays manquera ainsi cruellement dans les prochaines années de préparateurs de viande dans l’industrie alimentaire, de conseillers prévention dans le domaine de l’action sociale, de gestionnaires d’exploitation informatique ou encore de chauffeurs de bus, tandis que les employeurs de la Région bruxelloise rechercheront entre autres des commis de salle pour restaurants, des gestionnaires de réseau IT et des formateurs en langues.

À noter que de nombreux métiers en lien avec l’action sociale sont répertoriés. C’est le cas de puériculteurs, d’aides ménagers, de sages-femmes et de conseillers emploi et insertion professionnelle.