L’affaire Publifin, le Samu social (et d’autres) ont considérablement dégradé l’image des mandataires politiques… qui n’avaient probablement pas besoin de cela.



Cette image négative ne rend pas forcément justice aux élus locaux, dont beaucoup ne sont pas des professionnels de la politique. Ce qui ne signifie pas qu’ils sont des amateurs. Reste qu’ils exercent leur mandat en plus de leur activité professionnelle. C’est le cas de nombreux bourgmestres, en particulier au niveau local.



Médecins, vétérinaires, agriculteurs, avocat, etc. "On peut faire les deux, mais il faut sacrifier sa vie privée", assure un mayeur.