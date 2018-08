"J’ai fait des études en sciences politiques. Ensuite, j’ai travaillé dans un département de communication et des agences. Il y a quatre ans, je me suis dit : ‘J’ai envie de faire autre chose.’ Le mix entre la politique et la communication m’intéressait particulièrement (NdlR : elle avait déjà été candidate en 2012 à Wemmel, sur une liste apparentée MR). Je cherchais un challenge et me rendre utile. À cette période, la N-VA rédigeait son programme pour les élections de 2014. Je l’ai lu. Et je me suis dit : ‘Ça me convient tout à fait.’ J’ai donc posé ma candidature. Il n’y avait pas de poste vacant. Le lendemain des élections, ou presque, ils m’ont appelée. Et j’ai commencé à travailler pour le parti."

(...)