Les heures de pointe de mercredi en fin de journée risquent d'être difficiles sur le ring extérieur de Bruxelles.

Une collision en chaîne s'est produite vers 13H00 à hauteur de Jette et deux heures plus tard, c'est à hauteur de Woluwe-Saint-Etienne qu'un accident s'est produit, obstruant deux bandes de circulation, a indiqué un porte-parole du centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum). Une camionnette et un camion sont impliqués dans ce grave accident. La chaussée est entre-temps entièrement dégagée à Jette, mais le trafic jusque-là est encore fortement ralenti. Des retards sont à prévoir sur la zone est du ring de Bruxelles.

A noter qu'à Jette, neuf voitures étaient impliquées dans l'accident, selon le centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum). Personne n'a été blessé.