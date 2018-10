En 2017, SOS Enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles a reçu 6.188 signalements par téléphone, courrier ou e-mail pour maltraitance d'enfants, rapportent les journaux Sudpresse lundi.

2.876 maltraitances ont été recensées, soit 6% de plus qu'en 2016. Les violences conjugales et conflits conjugaux exacerbés constituaient l'an dernier la maltraitance la plus souvent rencontrée avec 627 interventions par SOS Enfants.

La maltraitance physique représente 21% des diagnostics menés par SOS Enfants, les négligences graves 20% et la maltraitance sexuelle 18%. La maltraitance psychologique était présente dans 13% des cas et la maltraitance institutionnelle 1%.