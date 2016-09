Charleroi fête ses 350 ans: Le drame Caterpillar a plané sur les festivités

Belgique

L’annonce de la fermeture prochaine de l’entreprise Caterpillar de Gosselies est tombée au plus mauvais moment. La ville de Charleroi entamait le week-end de célébration du 350e anniversaire de sa naissance.

Si les autorités communales ont décidé de fêter l’événement un peu plus sobrement, les Carolos n’ont pas boudé leur plaisir, tout en ayant une pensée pour toutes celles et tous ceux qui sont touchés par le drame social.

Plusieurs marques de soutien ont fleuri dans le centre-ville, à commencer par l’Hôtel de Ville où une banderole a été installée sur la façade.

Hier, les géants de Charleroi ouvraient les festivités sur la place Charles II. Ils ont célébré, avec leurs invités, les noces de diamant de Djean et Djène.

Tous les personnages arboraient un brassard noir, tandis que la nouvelle géante Julia portait un brassard avec le sigle de Caterpillar. Le public était nombreux à assister à la cérémonie et au cortège des géants.

Bernard vit dans le centre-ville. Il était impensable de manquer cet anniversaire. "On n’oublie pas non plus ce qu’il s’est passé vendredi et j’espère que des solutions seront trouvées pour recaser tous ces travailleurs", explique l’homme de 47 ans. "En 350 ans, il s’en est passé des choses à Charleroi. Cette fois-ci, c’est une triste page qui se tourne. Bien sûr qu’on pense à eux, mais la vie doit aussi continuer."

Fabienne était accompagnée de son époux, de sa fille et de ses petits-enfants. Elle peut très bien comprendre ce que le personnel de Caterpillar endure. "Mon mari a aussi subi ce genre de plan social et ce n’est pas facile à gérer, confie-t-elle. Néanmoins, je pense qu’il ne faut pas se laisser abattre. Il faut continuer à aller de l’avant, s’ouvrir vers l’extérieur et surtout, se battre."

Rester ensemble, c’est le message que voulait aussi faire passer Catherine, accompagnée de son fils de 2 ans, Alex. "Vendredi, c’est comme s’il y avait eu un attentat. Pour se lever ce matin, le cœur n’y était pas vraiment. Je pense qu’il faut revoir notre manière de consommer : arrêter d’aller systématiquement dans les grandes surfaces et privilégier le commerce de proximité. Il faut lutter pour ne pas se faire écraser par ce marché économique mondial."

Pour beaucoup, il faut aller de l’avant et ils le démontrent ce week-end à l’occasion des 350 ans de la métropole.